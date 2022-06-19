Гибель мужчины на затонувшей яхте в Новосибирском водохранилище проверит СК

Гибель мужчины на затонувшей яхте в Новосибирском водохранилище проверит СК
Гибель мужчины на затонувшей яхте в Новосибирском водохранилище проверит СК
Вчера, 10:29ПроисшествияФото: Медиахолдинг1Mi
Следственный комитет назначил проверку по факту гибели мужчины на затонувшей яхте в Новосибирском водохранилище.

Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России разберется в деле, где 18 июня погиб мужчина – он отдыхал с тремя товарищами на яхте, которая в один момент перевернулась и затонула.

Спасатели вытащили трех новосибирцев из воды. В помощи врачей они не нуждались. Одного из отдыхающих нашли в воде без признаков жизни. По итогам проверки примут процессуальное решение.

«По данному факту следственными органами Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России проводится проверка по ч. 2 ст. 263 УК РФ. В настоящее время следователями и криминалистами устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего», - сообщили в ведомстве.

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