Гибель мужчины на затонувшей яхте в Новосибирском водохранилище проверит СК

Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России разберется в деле, где 18 июня погиб мужчина – он отдыхал с тремя товарищами на яхте, которая в один момент перевернулась и затонула.
Спасатели вытащили трех новосибирцев из воды. В помощи врачей они не нуждались. Одного из отдыхающих нашли в воде без признаков жизни. По итогам проверки примут процессуальное решение.
«По данному факту следственными органами Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России проводится проверка по ч. 2 ст. 263 УК РФ. В настоящее время следователями и криминалистами устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего», - сообщили в ведомстве.