Росприроднадзор начал проверку масляных пятен на берегу Оби под Новосибирском

Росприроднадзор начал проверку масляных пятен на берегу Оби под Новосибирском
Росприроднадзор начал проверку масляных пятен на берегу Оби под Новосибирском
Сегодня, 21:01ПроисшествияАлександр КондратьевФото: Медиахолдинг 1Mi
Росприроднадзор уже взял пробы непонятной жидкость, а МЧС взял ситуацию на контроль

Очевидец обнаружил на берегу Оби в поселке Красный Яр под Новосибирском черные масляные пятна – Росприроднадзор начал проверку.

«Все это может попасть в Обь, когда придут первые дождливые дни», - считает мужчина.

Специалисты Росприроднадзора уже работают на указанном месте – взяты пробы, выясняются обстоятельства произошедшего. В ГУ МЧС России по Новосибирской области тоже взяли ситуацию на контроль, пишет НГС.

Очевидец появления пятен на берегу Оби считает, что с произошедшим может быть связан с местной нефтебазой, которой владеет Новосибирский картонно-бумажный комбинат (КБК).

Материалы по теме:
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 290-52-20 , info@atas.info

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Регионы