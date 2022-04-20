Росприроднадзор начал проверку масляных пятен на берегу Оби под Новосибирском

Очевидец обнаружил на берегу Оби в поселке Красный Яр под Новосибирском черные масляные пятна – Росприроднадзор начал проверку.
«Все это может попасть в Обь, когда придут первые дождливые дни», - считает мужчина.
Специалисты Росприроднадзора уже работают на указанном месте – взяты пробы, выясняются обстоятельства произошедшего. В ГУ МЧС России по Новосибирской области тоже взяли ситуацию на контроль, пишет НГС.
Очевидец появления пятен на берегу Оби считает, что с произошедшим может быть связан с местной нефтебазой, которой владеет Новосибирский картонно-бумажный комбинат (КБК).