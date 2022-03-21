Хромой мужчина вышел в магазин за сигаретами и пропал в Новосибирской области

Хромой мужчина вышел в магазин за сигаретами и пропал в Новосибирской области
Хромой мужчина вышел в магазин за сигаретами и пропал в Новосибирской области
Сегодня, 07:07ПроисшествияФото: «ЛизаАлерт»
Сибиряк нуждается в приеме необходимых лекарств.

В Новосибирской области пропал 36-летний Максим Владимиров. Об этом сообщают в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Мужчина ушел из дома 19 марта в селе Верх-Тулинском. По словам родственников Максима Владимирова, он вышел в магазин за сигаретами. После этого его больше никто не видел. Сибиряк нуждается в приеме необходимых лекарств. Он хромает на правую ногу.

Его рост составляет 180 сантиметров. Мужчина имеет плотное телосложение, волосы русого оттенка и серые глаза. В момент пропажи Максим Владимиров был одет в куртку коричневого цвета, синие штаны, темно-серые дутыши и камуфляжную шапку.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем, просьба позвонить по телефону: 8-800-700-54-52 (круглосуточно и бесплатно).

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