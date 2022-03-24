Водитель Toyota сбил маму с ребенком на улице Петухова в Новосибирске

Водитель Toyota сбил маму с ребенком на улице Петухова в Новосибирске
Водитель Toyota сбил маму с ребенком на улице Петухова в Новосибирске
Сегодня, 07:27ПроисшествияФото: АСТ-54
Женщину с 9-летним сыном госпитализировали с различными травмами после ДТП в Новосибирске.

Утром 24 марта 22-летний водитель за рулём автомобиля Toyota Caldina сбил женщину с ребёнком на пешеходном переходе на Петухова в Новосибирске. Пострадавших увезли в больницу.

По информации из группы «АСТ-54» во Вконтакте, авария произошла около 8 утра у дома Виктора Уса, №67. Мама с 9-летним сыном попали под колёса иномарки, когда переходили дорогу по пешеходному переходу на зелёный сигнал светофора.

После ДТП пострадавших увезли в больницу. У женщины и ребёнка зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга.

На месте выясняли обстоятельства аварии сотрудники ГИБДД.

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