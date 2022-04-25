Такси, пожарная машина и седан столкнулись на Большевистской в Новосибирске

Такси, пожарная машина и седан столкнулись на Большевистской в Новосибирске
Такси, пожарная машина и седан столкнулись на Большевистской в Новосибирске
Сегодня, 19:34ПроисшествияАлександр КондратьевФото: АСТ-54
В настоящее время на месте ДТП работает экипаж ГИБДД – они выясняют все обстоятельства произошедшего

Volkswagen Polo, автомобиль такси «Везёт!» и пожарная машина столкнулись на улице Большевистской возле остановки «Днепрогэсовская» в Новосибирске. Об этом сообщили в группе «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».

На месте работает экипаж ДПС – сотрудники выясняют все обстоятельства происшествия.

При этом авария затруднила движение в сторону Речного вокзала – образовалась пробка.

В региональном МЧС уточнили, что сегодня в 17:25 пожарно-спасательные подразделения выехали по адресу: улица Майкова по сообщению о пожаре в жилом доме - горела баня из бруса. Одно из подразделений, двигавшихся на этот пожар, на улице Большевистской столкнулось с автомобилем «Фольксваген-Поло».

«В результате ДТП пострадавших нет. На месте работают сотрудники ГИБДД для определения виновного лица», - сказал руководитель пресс-службы МЧС по Новосибирской области Павел Винаков.

При этом открытое горение в бане, на которое ехала пожарная машина, было ликвидировано в 17:48.

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