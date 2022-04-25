Такси, пожарная машина и седан столкнулись на Большевистской в Новосибирске

В региональном МЧС уточнили, что сегодня в 17:25 пожарно-спасательные подразделения выехали по адресу: улица Майкова по сообщению о пожаре в жилом доме - горела баня из бруса. Одно из подразделений, двигавшихся на этот пожар, на улице Большевистской столкнулось с автомобилем «Фольксваген-Поло».