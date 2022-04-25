Зеленского из Новосибирска задержали за пикет перед областной администрацией

Однофамилец президента Украины Зеленский 25 апреля уточнил, что позвонил в администрацию губернатора и полицию, сообщив, что утром будет стоять в одиночном пикете с плакатом. Однако удалось ему постоять меньше часа – к нему подошли полицейские и отвезли в отделение.