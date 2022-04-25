Зеленского из Новосибирска задержали за пикет перед областной администрацией

Сергея Зеленского из Новосибирска увезли в отделение полиции за одиночный пикет напротив областной администрации – он стоял с плакатом «Трудоустройство инвалидов в НСО – фейк».
Однофамилец президента Украины Зеленский 25 апреля уточнил, что позвонил в администрацию губернатора и полицию, сообщив, что утром будет стоять в одиночном пикете с плакатом. Однако удалось ему постоять меньше часа – к нему подошли полицейские и отвезли в отделение.
У инвалида изъяли плакат и составили административный протокол по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП (невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации).
«Я не знал, что пикеты одиночные надо согласовывать – думал, что звонков достаточно», - сказал мужчина.
Зеленский продолжит десятидневную голодовку – он пьет только воду. Также он намерен 26 апреля снова выйти в пикет, но на этот раз отправил уведомление, пишет НГС.