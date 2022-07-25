22-летний парень погиб в жёстком ДТП под Новосибирском – его машина опрокинулась

По данным Госавтоинспекции, авария случилась на дороге «Владимировка – Лепокурово». 22-летний водитель ехал за рулем «Opel Zafira» и на 19-м километре врезался в дорожный знак. Далее автомобиль отбросило в кювет и он опрокинулся.