22-летний парень погиб в жёстком ДТП под Новосибирском – его машина опрокинулась

22-летний парень погиб в жёстком ДТП под Новосибирском – его машина опрокинулась
22-летний парень погиб в жёстком ДТП под Новосибирском – его машина опрокинулась
Вчера, 12:26ПроисшествияФото: Медиахолдинг1Mi

22-летний водитель погиб в ДТП в Новосибирской области

Ночью, 24 июля в Новосибирской области произошло смертельное ДТП – в нем погиб молодой водитель. Информацию подтвердили в ГИБДД по региону.

По данным Госавтоинспекции, авария случилась на дороге «Владимировка – Лепокурово». 22-летний водитель ехал за рулем «Opel Zafira» и на 19-м километре врезался в дорожный знак. Далее автомобиль отбросило в кювет и он опрокинулся.

В результате сильного столкновения водитель погиб. Его пассажиры 2002 и 2003 года рождения получили травмы. Причины произошедшего устанавливаются.

Напомним, ранее в Новосибирске автомобиль с 5 людьми в салоне перевернулся в кювете. По словам свидетелей аварии, водитель пошел на обгон и не справился с управлением.

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