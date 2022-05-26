Стали известны подробности жестокого ДТП с мопедом и молодыми людьми в Новосибирске

Стали известны подробности жестокого ДТП с мопедом и молодыми людьми в Новосибирске
Стали известны подробности жестокого ДТП с мопедом и молодыми людьми в Новосибирске
Сегодня, 13:56ПроисшествияФото: АСТ-54

ДПС гнались за мопедом в Новосибирске из-за неприличных жестов

В среду, 25 мая произошла жестокая авария с участием двух молодых людей – они ехали на мопеде и врезались в автомобиль по встречке, сообщает ГИБДД

В Госавтоинспекции раскрыли подробности аварии, которая произошла поздно вечером на улице Немировича-Данченко. Выяснилось, что парень, за рулем мопеда и его спутница пытались скрыться от полка ДПС, показывая инспекторам неприличные жертвы. Нарушители ПДД никак не реагировали на просьбы остановиться, а вскоре и вовсе выехали на встречную полосу.

Водитель-мужчина врезался в машину Toyota, а последний влетел в KIA Rio. В результате мопед перевернулся, и водитель с пассажиркой упали.

За рулем находились 26-летний молодой человек и 19-летняя девушка. Они получили ранения и их отвезли в больницу. В ГИБДД установили, что прав на управление авто у мужчины не было.

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