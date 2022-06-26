В Новосибирске автомобиль едва не сбил детей у ЖК «Берлин»

В Новосибирске автомобиль едва не сбил детей у ЖК «Берлин»
В Новосибирске автомобиль едва не сбил детей у ЖК «Берлин»
Вчера, 17:08ПроисшествияФото: Медиахолдинг1Mi
Дети чуть не пострадали в ДТП с автомобилем в Новосибирске у жилищного комплекса.

Как рассказала сибирячка в соцсетях, инцидент произошел рядом с ЖК «Берлин» 26 июня. На участке улицы спецтехника перекрыла пешеходную дорожку. После чего дети были вынуждены выйти на проезжую часть. Однако проезжающий автомобиль едва не зацепил школьников.

«У меня на глазах две девочки чуть не угодили под колёса авто! Они пытались разглядеть из-за грузовика — едет машина или нет. А ничего не видно! Эта махина перекрыла весь обзор и возможность зайти на пешеходный участок»,

рассказала Сиб.фм жительница дома по улице Кавалерийской.

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