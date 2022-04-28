Второклассница умерла после съеденной шоколадки в Новосибирской области

В Болотнинском районе Новосибирской области восьмилетняя девочка умерла после съеденной шоколадки. Об этом сообщает КП-Новосибирск со ссылкой на маму девочки.
«Вечером мы всей семьей пили сок и ели шоколадку, дочка была в порядке. А утром проснулась с температурой 39,5, сказала, что болит горло», - рассказала мама девочки.
Родители изначально подумали, что у дочки ангина – дали ей жаропонижающее и уложили спать. Спустя некоторое время девочка начала задыхаться и умерла.
Родные умершего ребенка уверяют, что никаких хронических заболеваний у нее не было.