Второклассница умерла после съеденной шоколадки в Новосибирской области

Второклассница умерла после съеденной шоколадки в Новосибирской области
Второклассница умерла после съеденной шоколадки в Новосибирской области
Сегодня, 16:03ПроисшествияАлександр КондратьевФото: Медиахолдинг 1Mi
Ребенок съел шоколадку, а затем у него резко поднялась температура

В Болотнинском районе Новосибирской области восьмилетняя девочка умерла после съеденной шоколадки. Об этом сообщает КП-Новосибирск со ссылкой на маму девочки.

«Вечером мы всей семьей пили сок и ели шоколадку, дочка была в порядке. А утром проснулась с температурой 39,5, сказала, что болит горло», - рассказала мама девочки.

Родители изначально подумали, что у дочки ангина – дали ей жаропонижающее и уложили спать. Спустя некоторое время девочка начала задыхаться и умерла.

Родные умершего ребенка уверяют, что никаких хронических заболеваний у нее не было.

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