В Новосибирской области от COVID-19 умерла 4-месячная девочка

За минувшие сутки в регионе скончались десять пациентов с диагнозом коронавирусная инфекция. Среди них мужчины в возрасте 81 год, 85 лет, и женщины в возрасте 60 лет, 69 лет, 72 года, 78 лет, 85 лет, 86 лет, 88 лет, а также девочка в возрасте 4 месяца. Всего умерли 5 557 человек.