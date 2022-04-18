В Новосибирской области от COVID-19 умерла 4-месячная девочка

На 18 апреля в Новосибирской области зарегистрировано 37 078 случаев коронавируса у детей, включая 19 за сутки. Сегодня стало известно о смерти 4-месячной девочки с COVID-19, сообщает региональный операштаб.
За минувшие сутки в регионе скончались десять пациентов с диагнозом коронавирусная инфекция. Среди них мужчины в возрасте 81 год, 85 лет, и женщины в возрасте 60 лет, 69 лет, 72 года, 78 лет, 85 лет, 86 лет, 88 лет, а также девочка в возрасте 4 месяца. Всего умерли 5 557 человек.
С начала пандемии медики выявили 254 694 случая коронавируса. За сутки положительный результат ПЦР-теста получили 152 человека.
Сейчас в инфекционных госпиталях находятся на лечении 690 пациентов, в том числе 9 детей. В реанимации 109 человек, из которых 17 – на ИВЛ. Всего выздоровели 247 222 пациента – за сутки 280 сибиряков.