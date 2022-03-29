Пьяный водитель «Мазды» в Новосибирске влетел в столб и в металлический забор

Пьяный водитель «Мазды» в Новосибирске влетел в столб и в металлический забор
Пьяный водитель «Мазды» в Новосибирске влетел в столб и в металлический забор
Сегодня, 06:36ПроисшествияФото: АСТ-54
Пострадавших госпитализировали в больницу.

В Новосибирске пьяный водитель на «Мазде» врезался в столб и в металлический забор. Как сообщили в ГИБДД, есть трое пострадавших.

Авария произошла 29 марта в 01:20 в Калининском районе. По улице Богдана Хмельницкого на автомобиле «Мазда-Капелла» ехал 30-летний водитель. У дома №61/1 он врезался в световую опору, а после влетел в металлический забор с рекламой.

В результате ДТП пострадали три пассажира - 20-летняя девушка, 30-летний и 26-летний мужчины. Пострадавших доставили в больницу. Известно, что водитель был в алкогольном опьянении.

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