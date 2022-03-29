Пьяный водитель «Мазды» в Новосибирске влетел в столб и в металлический забор

Авария произошла 29 марта в 01:20 в Калининском районе. По улице Богдана Хмельницкого на автомобиле «Мазда-Капелла» ехал 30-летний водитель. У дома №61/1 он врезался в световую опору, а после влетел в металлический забор с рекламой.