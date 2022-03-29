Задержан водитель, сбивший насмерть пешехода на Волочаевской в Новосибирске

Полицейские задержали виновника смертельного ДТП, которое произошло на улице Волочаевской в Новосибирске 25 марта. В тот день неизвестный на иномарке переехал пешехода и сбежал, сообщает ГУ МВД по Новосибирской области.

«Водителем, скрывшимся с места аварии, оказался 44-летний ранее судимый житель Дзержинского района. С его слов, он не заметил пешехода», - уточнили в ведомстве. Напомним, рано утром около 5.00 часов 27 марта неизвестный водитель сбил 66-летнего мужчину, который переходил дорогу по улице Волочаевской. Пешеход скончался от полученных травм в карете скорой помощи. Виновника аварии так и не нашли. Однако правоохранители установили, что водитель был на автомобиле «Ниссан» белого цвета. Машину обнаружили в одном из дворов по улице Виталия Потылицына. После нашли и владельца, который, как выяснилось, был лишен прав за езду в пьяном виде. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о нарушении ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека». Ему грозит до 12 лет тюрьмы. Расследование продолжается.

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