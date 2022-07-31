Бабушка с ожогами: очевидцы рассказали подробности пожара на даче под Новосибирском

Свидетель страшного пожара в СНТ «Энергетик» под Новосибирском назвал Atas.info возможную причину возгорания.

Он отметил, что бабушка лезла прямо в огонь, поэтому у неё множество ожогов. При этом он назвал вероятную причину пожара – это искра от фейерверка, который запускали соседи.

«Знаю, что погиб мужчина, его беременная жена и двое маленьких детей. Самое душераздирающее было то, как бабушка до последнего пыталась их спасти – её потом госпитализировали на скорой помощи», - рассказал очевидец.

Напомним, что в полночь соседи заметили дым из окон дома семьи по улице Центральная в Коченевском районе и вызвали пожарных. По прибытию из-за огня в здании обрушился потолок. Смогла выбраться только пожилая женщина, а затем нашли погибшими четырех человек. Из них двое детей – 3-летний мальчик и 11-летняя девочка.