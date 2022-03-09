48 государств объявлены Россией недружественными – что это значит для стран из списка

Что значит недружественные страны для России – полный список 48 государств

Ограничения введены в отношении 48 стран, внесенных в перечень недружественных Правительством РФ 7 марта 2022. Ограничения касаются бизнеса и финансовых расчетов в валюте. Но ситуация косвенно повлияет на туризм и авиационную отрасль.

Попадание в список недружественных стран, определенный Правительством РФ, пока не означает ограничений для въезда на их территорию. (Хотя в Великобритании уже предложено внести поправки в закон о гражданстве, для отказа во въезде гражданам России). Официально, статус недружественной страны означает ограничения для бизнеса и финансового оборота. В список внесены все страны Евросоюза и не только. Список недружественных стран России по алфавиту Австралия, Австрия, Албания, Андорра, Бельгия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Кипр, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Микронезия, Монако, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Республика Корея, Румыния, Сан-Марино, Северная Македония, Сингапур, Словакия, Словения, США, Тайвань (Китай), Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония, Япония. Перечень недружественных стран опубликован на сайте правительства РФ. Фото: Дмитрий Тростников По решению правительства изменяется порядок исполнения обязательств перед иностранными кредиторами из этих стран. Государство и бизнес, имеющие валютные обязательства перед зарубежными кредиторами, смогут расплатиться по ним в рублях. Все операции российских компаний с гражданами и компаниями из недружественных государств нужно согласовывать с правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. Российские компании должны будут указывать цель и условия сделки, а также предъявить комиссии документы о регистрации юрлица или ИП, учредительные документы, информацию о бенефициарах иностранной компании и бухгалтерский баланс. Фото: Медиахолдинг1Mi Эксперты считают, что ситуация косвенно отразится на туризме и авиационной отрасли. Фактически недружественные государства (или многие из них), станут недоступными для перелетов российских авиакомпаний, пока не будут сняты санкции. Росавиация уже рекомендовала авиакомпаниям с самолетами в иностранных реестрах остановить рейсы за рубеж с 6 марта, а с 8 марта – рейсы в Россию из-за рубежа.

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