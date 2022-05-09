Путин выступит с важным обращением к россиянам 9 мая 2022: во сколько смотреть

Важное выступление президента России Владимира Путина запланировано 9 мая 2022 на Параде Победы в Москве. Обращение будет транслироваться федеральными ТВ-каналами в прямом эфире в 10:00 мск.

Выступлению президента гарантировано особое внимание жителей России в связи с продолжающейся военной спецоперацией на Украине. Ранее пресс-секретарь президента опроверг слухи, что Владимир Путин может сделать 9 мая заявление о мобилизации в России. Дмитрий Песков назвал это «чушью». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин выступит на Параде Победы 2022 на Красной площади. Начало парада запланировано на Красной площади в 10:00 мск. Заявление будут транслировать все главные ТВ-каналы страны и крупнейшие интернет-сайты. Главное 9 мая 2022 в Новосибирске: программа Дня Победы от парада до салюта Россияне ждут от президента заявлений о ходе спецоперации на Украине. Также за последние два года Владимир Путин нередко заявлял в ходе своих телеобращений о выплатах 10000 рублей семьям с детьми и пенсионерам. В марте 2022 президент поручил правительству проработать вопрос индексации зарплат бюджетников. Поэтому россияне будут с особым вниманием ждать – что скажет президент России 9 мая. Фото: kremlin.ru После парада Владимир Путин возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

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