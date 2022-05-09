Семь салютов 9 мая 2022 в Новосибирске: где самый большой и во сколько начало

Семь салютов 9 мая 2022 в Новосибирске: где самый большой и во сколько начало
Семь салютов 9 мая 2022 в Новосибирске: где самый большой и во сколько начало
Сегодня, 08:00ОбществоФото: Павел МирошниковГлавные салюты 9 мая 2022 прогремят в центре Новосибирска
Главные салюты 9 мая 2022 прогремят в центре Новосибирска: артиллерийский на Михайловской набережной и фейерверк за Оперным театром. Начало в 21-50. Но и отдаленные районы города не останутся без фейерверков в День Победы – всего их будет семь.

9 мая 2022 в Новосибирске в честь 77-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне главный салют организуют артиллеристы 41-я армии Центрального военного округа в парке «Михайловская набережная».

Грандиозный артиллерийский салют над рекой Обь начнется в 21.50.

Еще один большой фейерверк в то же время – в 21.50 – начнется одновременно за зданием новосибирского оперного театра. Его удобно будет смотреть новосибирцам, собравшимся на площади Ленина в самом центре города.

На левом берегу, в Ленинском районе салют поменьше состоится на Монументе Славы.

Отдаленные Первомайский и Советский районы в праздничный вечер тоже не останутся без красочного зрелища. Фейерверк запланирован на стадионе «Локомотив», и сразу три в Академгородке: у ДК «Академия» и ТЦ «Эдем» и на улице Молодости. О салютах на этих площадках рассказала на пресс-конференции заместитель мэра Новосибирска Анна Терешкова.

Самый грандиозный праздничный салют в России 9 мая состоится в Москве. Как и во сколько смотреть онлайн столичный салют – читайте в материале Atas.info.

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