Главное 9 мая 2022 в Новосибирске: программа Дня Победы от парада до салюта

Департамент по ЧС мэрии Новосибирска заранее предупредил, что 9 мая с 7 до 13 часов ограничен допуск на площадь Ленина на участках: по ул. Орджоникидзе от ул. Советской до ул. Мичурина; по ул. Депутатской от ул. Серебренниковской до Красного проспекта; по ул. М. Горького от ул. Серебренниковской до Красного проспекта; по Красному проспекту от ул. Ядринцевской до ул. М. Горького; по ул. Щетинкина от ул. Серебренниковской до Красного проспекта. Любопытно, откуда же попадать на пл. Ленина? Разве что – из Первомайского сквера?