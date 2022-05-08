Главное 9 мая 2022 в Новосибирске: программа Дня Победы от парада до салюта

В 10-00 на площади Ленина начнется парад войск новосибирского гарнизона, организованный 41-й армией ЦВО.
Откроет парад легендарный танк Т-34 времен Великой Отечественной войны. Обещано, что в параде примут участие 2284 солдат и офицеров, 38 единиц военной техники. Над площадью запланирован пролет группы армейской авиации и истребителей ВВС — 4 самолета.
В 2022 году не раскрывается, какую технику покажут новосибирцам. Известно, что в составе механизированной колонны будет пять групп военной техники. Обычно в параде участвовали ЗРК С-400 «Триумф» и «Панцирь-С», современные боевые танки, бронеавтомобиль «Тигр», бронетранспортеры БТР-82АМ, и проч.
Ограничения в доступе на парад тоже будут. Не пустят на площадь граждан с объемными сумками, негабаритными предметами, напитками в стеклянной и пластиковой таре более 0,5 л. И, само собой – с опасными и запрещенными предметами.
Департамент по ЧС мэрии Новосибирска заранее предупредил, что 9 мая с 7 до 13 часов ограничен допуск на площадь Ленина на участках: по ул. Орджоникидзе от ул. Советской до ул. Мичурина; по ул. Депутатской от ул. Серебренниковской до Красного проспекта; по ул. М. Горького от ул. Серебренниковской до Красного проспекта; по Красному проспекту от ул. Ядринцевской до ул. М. Горького; по ул. Щетинкина от ул. Серебренниковской до Красного проспекта. Любопытно, откуда же попадать на пл. Ленина? Разве что – из Первомайского сквера?
Формировать колонны шествия «Бессмертный полк» начнут еще до парада в 9.00 напротив здания: Октябрьская магистраль, 3.
За военным парадом поедет ретротехника, пройдет духовой оркестр, а позже начнется шествие «Бессмертного полка». По опыту допандемийных лет – колонны часами проходят через центр Новосибирска. Шествие «Бессмертного полка» завершится у Дома офицеров (Красный проспект, 63), где запланирована праздничная военно-патриотическая концертная программа.
В середине дня 9 мая в центре города пройдет 75-я легкоатлетическая эстафета памяти маршала А. И. Покрышкина.
Артиллерийский салют в честь Дня Победы организует 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа на «Михайловской набережной». Начало в 21.50.
Еще один большой фейерверк начнется одновременно на пл. Ленина за зданием оперного театра – в 21.50.
Салюты поменьше в праздничный вечер можно увидеть на Монументе Славы, в Первомайском районе на стадионе «Локомотив», и сразу три - в Советском районе у ДК «Академия» и ТЦ «Эдем» и на улице Молодости.
Движение автотранспорта через центр Новосибирска будет перекрыто весь день 9 мая.