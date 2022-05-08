Главное 9 мая 2022 в Новосибирске: программа Дня Победы от парада до салюта

Главное 9 мая 2022 в Новосибирске: программа Дня Победы от парада до салюта
Главное 9 мая 2022 в Новосибирске: программа Дня Победы от парада до салюта
Сегодня, 19:00ОбществоДмитрий ТростниковФото: Павел МирошниковПарад в Новосибирске возглавит танк Т-34
9 мая 2022 года Новосибирск отпразднует День Победы с докоронавирусным масштабом. В программе празднования военный парад, многотысячное шествие «Бессмертного полка», легкоатлетическая эстафета и семь салютов, главный из которых – на Михайловской набережной.

Парад 9 мая 2022 в Новосибирске: во сколько начнется и ограничения

В 10-00 на площади Ленина начнется парад войск новосибирского гарнизона, организованный 41-й армией ЦВО.

Откроет парад легендарный танк Т-34 времен Великой Отечественной войны. Обещано, что в параде примут участие 2284 солдат и офицеров, 38 единиц военной техники. Над площадью запланирован пролет группы армейской авиации и истребителей ВВС — 4 самолета.

Будет пролет истребителей над пл.Ленина
Фото:Павел Мирошников

В 2022 году не раскрывается, какую технику покажут новосибирцам. Известно, что в составе механизированной колонны будет пять групп военной техники. Обычно в параде участвовали ЗРК С-400 «Триумф» и «Панцирь-С», современные боевые танки, бронеавтомобиль «Тигр», бронетранспортеры БТР-82АМ, и проч.

Ограничения в доступе на парад тоже будут. Не пустят на площадь граждан с объемными сумками, негабаритными предметами, напитками в стеклянной и пластиковой таре более 0,5 л. И, само собой – с опасными и запрещенными предметами.

Военная техника в Новосибирске
Фото:Дмитрий Тростников

Департамент по ЧС мэрии Новосибирска заранее предупредил, что 9 мая с 7 до 13 часов ограничен допуск на площадь Ленина на участках: по ул. Орджоникидзе от ул. Советской до ул. Мичурина; по ул. Депутатской от ул. Серебренниковской до Красного проспекта; по ул. М. Горького от ул. Серебренниковской до Красного проспекта; по Красному проспекту от ул. Ядринцевской до ул. М. Горького; по ул. Щетинкина от ул. Серебренниковской до Красного проспекта. Любопытно, откуда же попадать на пл. Ленина? Разве что – из Первомайского сквера?

Проход на пл.Ленина будет ограничен с нескольких улиц
Фото:Дмитрий Тростников

«Бессмертный полк» 2022 в Новосибирске: время и место сбора

Формировать колонны шествия «Бессмертный полк» начнут еще до парада в 9.00 напротив здания: Октябрьская магистраль, 3.

За военным парадом поедет ретротехника, пройдет духовой оркестр, а позже начнется шествие «Бессмертного полка». По опыту допандемийных лет – колонны часами проходят через центр Новосибирска. Шествие «Бессмертного полка» завершится у Дома офицеров (Красный проспект, 63), где запланирована праздничная военно-патриотическая концертная программа.

Шествие "Бессмертного полка" в Новосибирске длится часами
Фото:Павел Мирошников

В середине дня 9 мая в центре города пройдет 75-я легкоатлетическая эстафета памяти маршала А. И. Покрышкина.

Семь салютов 9 мая 2022 – где самый большой

Артиллерийский салют в честь Дня Победы организует 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа на «Михайловской набережной». Начало в 21.50.

Еще один большой фейерверк начнется одновременно на пл. Ленина за зданием оперного театра – в 21.50.

Салюты поменьше в праздничный вечер можно увидеть на Монументе Славы, в Первомайском районе на стадионе «Локомотив», и сразу три - в Советском районе у ДК «Академия» и ТЦ «Эдем» и на улице Молодости.

Движение автотранспорта через центр Новосибирска будет перекрыто весь день 9 мая.

Материалы по теме:
2022НовосибирскДень Победы9 маяпарадсалютБессмертный полк
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 110-58-85 , info@atas.info

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Регионы