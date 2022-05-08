Праздничный салют в Москве 9 мая 2022 – где смотреть онлайн в День Победы

Праздничный салют в Москве 9 мая 2022 – где смотреть онлайн в День Победы
Праздничный салют в Москве 9 мая 2022 – где смотреть онлайн в День Победы
Сегодня, 10:00ОбществоАлександр КондратьевФото: Медиахолдинг 1Mi
Московский салют будут показывать по телевизору в 22:00 по местному времени. По каким телеканалам смотреть – в материале Atas.info.

В Москве 9 мая 2022 года состоится Парад Победы и праздничный салют в честь 77-й годовщины победы в Великой отечественной войне. Где смотреть – в материале Atas.info.

Военный парад на Красной площади начнется в 10:00 – в нем примут участие 11 тысяч военнослужащих, 131 единица техники и вооружения, а также 77 самолет и вертолетов.

Фейерверк будут запускать в 22:00 по московскому времени, а перед ним граждан ждут многочисленные праздничные концерты.

Трансляция салюта и парада будет осуществляться главными российскими телеканалами – «Первый канал», «Россия-1» и другие. При желании можно зайти на сайты телеканалов и посмотреть прямую трансляцию.

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