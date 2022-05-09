Тысячи новосибирцев пришли на Парад Победы-2022 на площадь Ленина

Парад Победы -2022 первый за два года, который проходит в традиционном, допандемийном формате. И этим тоже объясняется небывалое количество людей, решивших прийти на праздник. Идут с детьми, группами и по одному. Перекрытия дорог и закрытие станций метро никого не пугает, к ограничениям привыкли и воспринимают их спокойно.
"Не прийти не могла, - рассказала "Атас.инфо" жительница Новосибирска Наталья. - Особенно в этом году. Пусть ветераны порадуются нашей поддержке. Да и вообще, считаю, что это сейчас главный праздник".
Девушка рассказала, что в Бессмертном полку участия принимать не будет, а вот на салют пойдет.
Не только новосибирцы пришли на площадь Ленина. Приехали и из других районов, Бердска, Линево, Искитима. Торжественные мероприятия пройдут по всей области, но все же в Новосибирске самые масштабные.