Тысячи новосибирцев пришли на Парад Победы-2022 на площадь Ленина

Парад Победы -2022 первый за два года, который проходит в традиционном, допандемийном формате. И этим тоже объясняется небывалое количество людей, решивших прийти на праздник. Идут с детьми, группами и по одному. Перекрытия дорог и закрытие станций метро никого не пугает, к ограничениям привыкли и воспринимают их спокойно.