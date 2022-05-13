Нелегальная парковка вновь появилась на Вокзальной магистрали в Новосибирске

В прошлом году с Вокзальной магистрали ликвидировали парковочные карманы, однако отсутствующий знак не мешает новосибирцам парковать свои автомобили. В мэрии Новосибирска объяснили, что парковка там - незаконна, но отсутствие дорожного знака произошло из-за банальной утери.

На нелегальную парковку в районе главного ЖД вокзала пожаловались жители Новосибирска. Добавим, что нелегальные парковочные места ликвидировали на Вокзальной магистрали еще в 2021 году. Тогда был произведен ремонт магистрали на общую сумму 121 млн рублей. Дорожники сделали там новые тротуары, разметки и самое главное – убрали парковочные карманы. Спустя время, автомобилисты вновь начали парковать свои авто. Изначально от вокзала до проспекта Димитрова создали новую выделенную полосу, на которой больше нет припаркованных авто, так как там работает эвакуатор. Но, при проезде от улицы Ленина до поворота на Димитрова этот дорожный знак отсутствует – именно поэтому на участке дороги появилась нелегальная парковка машин. Например, у дома №16 на Вокзальной магистрали автомобилисты оставляют транспортные средства в два ряда. Для проезда были открыты две полосы для разгрузки дороги, но фактически теперь работает лишь одна, пишет НГС. Как рассказали в департаменте транспорта мэрии города, знак третьей полосы отсутствует из-за его утери. Но сейчас ведомство направит заявление на его восстановление. Напомним, 11 апреля 2022 начался новый этап озеленения и реконструкции Вокзальной магистрали. Там вырубили тополя, заменили их липами и ивами. Прошлогодний этап обернулся сужением магистрали на один ряд, неудобством проезда и опасностью аварий на участке перед зданием №16. «В Конституции нет права на парковку» - благоустройство Вокзальной магистрали 2022

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