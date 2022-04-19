Новосибирск потратит 4 млн рублей на урны и скамейки для Вокзальной магистрали

Новосибирск потратит 4 млн рублей на урны и скамейки для Вокзальной магистрали
Новосибирск потратит 4 млн рублей на урны и скамейки для Вокзальной магистрали
Сегодня, 14:24ПолитикаАлександр КондратьевФото: Дмитрий Тростников
На Вокзальной магистрали в Новосибирске в этом году посадят деревья, кустарники и поставят скамейки

Мэрия Новосибирска потратит на установку урн и скамеек на Вокзальной магистрали 4 млн рублей.

«Согласно выданному разрешению на снос, замену, обрезку зеленых насаждений на Вокзальной магистрали будет снесено 30 деревьев (яблоня, тополь, береза, черемуха), заменено 104 дерева (яблоня, тополя, березы, боярышник, черемуха, сирень, вяз), формовочная и санитарная обрезка будет произведена на 20 деревьях», - ответили в городской администрации.

МАУ «Горзеленхоз» будет заниматься сносом, обрезкой и посадкой деревьев. Также специалисты установят лавочки и урны. Всего будет куплено 23 урны и 45 парковых скамеек за 4,2 млн рублей.

При этом на Вокзальной магистрали запланировано высадить однолетние цветы в ассортименте. В итоге на благоустройство будет потрачено 9,4 млн рублей, сообщает НГС.

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