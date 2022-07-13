Зарплата бюджетников увеличится на 10% в Новосибирской области с 1 июля

Решение о повышении зарплаты затронет почти 200 тысяч жителей Новосибирской области – перерасчет уже начался и в скором времени он достигнет своей финальной точки. Коснется это педагогических, медицинских, соцработников и всех остальных, которые находятся в бюджетной сфере.