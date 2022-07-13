Зарплата бюджетников увеличится на 10% в Новосибирской области с 1 июля

Зарплата бюджетников увеличится на 10% в Новосибирской области с 1 июля
Зарплата бюджетников увеличится на 10% в Новосибирской области с 1 июля
Вчера, 18:02ПолитикаАлександр КондратьевФото: Медиахолдинг 1Mi
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников принял решение повысить с 1 июля заработную плату работников бюджетной сферы на 10% – эту инициативу поддержало Заксобрание. Информацию предоставили в пресс-службе областного правительства.

Решение о повышении зарплаты затронет почти 200 тысяч жителей Новосибирской области – перерасчет уже начался и в скором времени он достигнет своей финальной точки. Коснется это педагогических, медицинских, соцработников и всех остальных, которые находятся в бюджетной сфере.

Министр труда и социального развития Новосибирской области Елена Бахарева рассказала, что среднегодовой индекс за 2022 год составил более 116%, что создаст уровень инфляции – 16,5%.

При этом было принято решение индексировать 40 региональных мер социальной поддержки, которые предоставляются Минтруда – индексация достигнет 10% и будет действовать уже в этом году.

Последней нововведение – это приведение к единому показателю стоимости питания льготных категорий детей, которые учатся в принадлежащих региональному Министерству образования школах – количество детей достигнет более 200 млн рублей.

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