Зарплата бюджетников увеличится на 10% в Новосибирской области с 1 июля

Решение о повышении зарплаты затронет почти 200 тысяч жителей Новосибирской области – перерасчет уже начался и в скором времени он достигнет своей финальной точки. Коснется это педагогических, медицинских, соцработников и всех остальных, которые находятся в бюджетной сфере.
Министр труда и социального развития Новосибирской области Елена Бахарева рассказала, что среднегодовой индекс за 2022 год составил более 116%, что создаст уровень инфляции – 16,5%.
При этом было принято решение индексировать 40 региональных мер социальной поддержки, которые предоставляются Минтруда – индексация достигнет 10% и будет действовать уже в этом году.
Последней нововведение – это приведение к единому показателю стоимости питания льготных категорий детей, которые учатся в принадлежащих региональному Министерству образования школах – количество детей достигнет более 200 млн рублей.