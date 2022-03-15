Карта военной операции на Украине: последние новости на утро 15 марта 2022

Вооруженные силы РФ взяли под контроль населенный пункт Степное. На территории завода «Антонов» под Киевом уничтожен склад боеприпасов. В ответ на удар ракетой «Точка-У» по Денецку будут поражены предприятия, оборонно-промышленного комплекса, сообщает Минобороны РФ.

Подразделения армии РФ взяли населенный пункт Степное. Группировка ЛНР наступала в северо-восточных районах Северодонецка. Напомним, что украинские военные 14 марта нанесли удар ракетой «Точка-У» с кассетным боеприпасом по центру Донецка. Ракета была сбита, но при падении ее фрагментов погибли 20 человек и еще 28 пострадало. «Украинская ракета «Точка-У» попала в памятник Тарасу Шевченко. Целились в Донецкую Облгосадминистрацию, которая расположена за его спиной», - рассказал на своей странице «ВКонтакте» депутат горсовета Новосибирска Ростислав Антонов, который находится в Донецке. В ответ на удар украинской ракеты «Точка-У» по центру Донецка, Вооруженные Силы РФ примут меры по выводу из строя предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины, осуществляющих производство, ремонт и восстановление вооружений сообщил на вечернем брифинге Минобороны РФ 14 марта 2022, официальный представитель Игорь Конашенков. Минобороны РФ призывает граждан Украины, работающих на таких предприятиях, и жителей близлежащих жилых домов, покинуть опасные зоны. На территории завода «Антонов» под Киевом был уничтожен склад боеприпасов к реактивным системам залпового огня, огонь по подразделениям российских войск велся с его площадок. Оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражены 86 объектов ВСУ: 4 пункта управления и узла связи, 3 зенитных ракетных комплекса, радиолокационная станция, станция РЭБ, 3 склада боеприпасов и ГСМ, 68 мест скопления боевой техники.

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