Карта военной операции на Украине: последние новости на утро 15 марта 2022

Карта военной операции на Украине: последние новости на утро 15 марта 2022
Карта военной операции на Украине: последние новости на утро 15 марта 2022
Сегодня, 05:52ПолитикаФото: Медиахолдинг1Mi
Вооруженные силы РФ взяли под контроль населенный пункт Степное. На территории завода «Антонов» под Киевом уничтожен склад боеприпасов. В ответ на удар ракетой «Точка-У» по Денецку будут поражены предприятия, оборонно-промышленного комплекса, сообщает Минобороны РФ.

Подразделения армии РФ взяли населенный пункт Степное. Группировка ЛНР наступала в северо-восточных районах Северодонецка.

Напомним, что украинские военные 14 марта нанесли удар ракетой «Точка-У» с кассетным боеприпасом по центру Донецка. Ракета была сбита, но при падении ее фрагментов погибли 20 человек и еще 28 пострадало. «Украинская ракета «Точка-У» попала в памятник Тарасу Шевченко. Целились в Донецкую Облгосадминистрацию, которая расположена за его спиной», - рассказал на своей странице «ВКонтакте» депутат горсовета Новосибирска Ростислав Антонов, который находится в Донецке.

В ответ на удар украинской ракеты «Точка-У» по центру Донецка, Вооруженные Силы РФ примут меры по выводу из строя предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины, осуществляющих производство, ремонт и восстановление вооружений сообщил на вечернем брифинге Минобороны РФ 14 марта 2022, официальный представитель Игорь Конашенков.

Минобороны РФ призывает граждан Украины, работающих на таких предприятиях, и жителей близлежащих жилых домов, покинуть опасные зоны.

На территории завода «Антонов» под Киевом был уничтожен склад боеприпасов к реактивным системам залпового огня, огонь по подразделениям российских войск велся с его площадок.

Оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражены 86 объектов ВСУ: 4 пункта управления и узла связи, 3 зенитных ракетных комплекса, радиолокационная станция, станция РЭБ, 3 склада боеприпасов и ГСМ, 68 мест скопления боевой техники.

Материалы по теме:
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© ATAS.INFO (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 290-52-20 , info@atas.info

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Регионы