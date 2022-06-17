Что сказал Путин на ПМЭФ-2022: «западные страны и США оставят людей в голоде»

«Возможный голод в беднейших странах будет целиком на совести США и евробюрократии, потому что они доводят такого», - сказал Путин.
Он также отметил, что Россия продолжит помогать бедным странам и тем, кому это необходимо – будет адресно экспортировать продовольствие. При этом он осудил западные страны в том, что они сейчас мешают проведению спецоперации на Украине, которая, по его словам, необходима.
На выступлении он заявил, что полностью доволен ситуацией с экономикой в РФ – «У нас все хорошо, а вот у западных стран цены растут», - поделился президент.