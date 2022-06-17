Выступление Владимира Путина на ПМЭФ – прямая трансляция 17 июня 2022

Выступление президента Российской Федерации пройдут на пленарной сессии в рамках XXV Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Глава государства выйдет с речью в 14:00 по московскому времени, а в Новосибирской области это будет 18:00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на сайте ПМЭФ и федеральных телеканалах.
Стоит отметить, что пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказывал, что речь путина на экономическом форуме будет очень важной, поэтому всем нужно её послушать.