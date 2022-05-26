Внеочередное повышение пенсии 1 июня 2022 по указанию Путина: кому положена прибавка

С начала лета власти России проиндексируют страховые пенсии – они положены некоторым категориям граждан. В среднем эти выплаты вырастут до 19,5 тысячи рублей.
Неработающие пенсионеры – уволены с февраля 2022:
Пенсии уже прошли индексацию в начале этого года на 8,6%. Сейчас их поднимут тем, кто уволился в феврале 2022 года. В июне пенсионер получит деньги с учетом перерасчета на новые цифры.
Размер пенсии работающих пенсионеров останется прежней. Только после увольнения им могут её пересчитать.
Пенсионеры в возрасте от 80 лет:
Сейчас пенсия пожилых составляет 6 564 рубля. Эту сумму посчитают по-новому из-за индексации в июне тем, кто отметил 80-летие в мае и ранее этого месяца. Эта пенсию человек получает по старости.
Пенсии по потери кормильца и детям-инвалидам:
На заседании президиума ничего не говорилась о пенсиях данной категории получателей. ПФР дожидается нормативно-правовых актов по этому вопросу.
Пока известно одно, что социальную пенсию поднимут на 10%. Рассчитать её можно так: умножить свою сумму выплаты на 1,1 коэффициент и получится размер прибавки.
Всего в России пенсии проиндексируют 35 млн граждан.