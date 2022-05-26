Внеочередное повышение пенсии 1 июня 2022 по указанию Путина: кому положена прибавка

Внеочередное повышение пенсии 1 июня 2022 по указанию Путина: кому положена прибавка
Внеочередное повышение пенсии 1 июня 2022 по указанию Путина: кому положена прибавка
Сегодня, 14:31ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
Президент Владимир Путин объявил о внеплановой индексации пенсий с 1 июня 2022 в ходе заседания президиума Госсовета 25 мая. Разбираемся в Atas.info, кто получит повышение на 10%.

С начала лета власти России проиндексируют страховые пенсии – они положены некоторым категориям граждан. В среднем эти выплаты вырастут до 19,5 тысячи рублей.

Неработающие пенсионеры – уволены с февраля 2022:

Пенсии уже прошли индексацию в начале этого года на 8,6%. Сейчас их поднимут тем, кто уволился в феврале 2022 года. В июне пенсионер получит деньги с учетом перерасчета на новые цифры.

Размер пенсии работающих пенсионеров останется прежней. Только после увольнения им могут её пересчитать.

Пенсионеры в возрасте от 80 лет:

Сейчас пенсия пожилых составляет 6 564 рубля. Эту сумму посчитают по-новому из-за индексации в июне тем, кто отметил 80-летие в мае и ранее этого месяца. Эта пенсию человек получает по старости.

Пенсии по потери кормильца и детям-инвалидам:

На заседании президиума ничего не говорилась о пенсиях данной категории получателей. ПФР дожидается нормативно-правовых актов по этому вопросу.

Пока известно одно, что социальную пенсию поднимут на 10%. Рассчитать её можно так: умножить свою сумму выплаты на 1,1 коэффициент и получится размер прибавки.

Всего в России пенсии проиндексируют 35 млн граждан.

Материалы по теме:
НовосибирскпенсииРоссияНовосибирская область
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 110-58-85 , info@atas.info

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Регионы