Новосибирцы получат пенсии раньше срока в мае из-за праздников

Новосибирцы получат пенсии раньше срока в мае из-за праздников
Новосибирцы получат пенсии раньше срока в мае из-за праздников
Сегодня, 18:11ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
Пенсии новосибирцам доставят в мае 2022 года по измененному графику. Об порядке начислений рассказали в ПФР.

Майские праздники внесли свои коррективы в режим работы Почты России и социальных работников, которые доставляют пенсионерам пенсии. В следующем месяце деньги можно получить в эти числа:

  • 3 мая за 3 мая;
  • 4 мая за 4 мая;
  • 5 мая за 5 и 8 мая;
  • 6 мая за 6 и 9 мая;
  • 7 мая за 7 и 10 мая.

Получателям через почтовое отделение можно посетить Почту России с 4 по 7 мая. Она будет работать в обычном режиме.

Выходными днями станут 1 и 9 мая. Некоторые отделения закроются и с 8 по 10 мая. Также 30 апреля ожидается сокращенный день, а 3 мая почта будет работать по субботнему графику.

«В Новосибирске пенсию можно будет получить 5 мая за 5 и 8 мая; 6 числа - за 6 и 9 мая; 7 мая - за 7 и 10 мая», - уточнили в ПФР.

Ранее сообщалось о графике поступления детских выплат и других социальных пособий в мае 2022 года в Новосибирске.

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