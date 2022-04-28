Новосибирцы получат пенсии раньше срока в мае из-за праздников

Майские праздники внесли свои коррективы в режим работы Почты России и социальных работников, которые доставляют пенсионерам пенсии. В следующем месяце деньги можно получить в эти числа:
Получателям через почтовое отделение можно посетить Почту России с 4 по 7 мая. Она будет работать в обычном режиме.
Выходными днями станут 1 и 9 мая. Некоторые отделения закроются и с 8 по 10 мая. Также 30 апреля ожидается сокращенный день, а 3 мая почта будет работать по субботнему графику.
«В Новосибирске пенсию можно будет получить 5 мая за 5 и 8 мая; 6 числа - за 6 и 9 мая; 7 мая - за 7 и 10 мая», - уточнили в ПФР.
Ранее сообщалось о графике поступления детских выплат и других социальных пособий в мае 2022 года в Новосибирске.