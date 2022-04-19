Председатель новосибирского Заксобрания Андрей Шимкив за год заработал 14 млн рублей

Напомним, депутат Законодательного Собрания Новосибирской области Павел Кива за 2021 год заработал 2,97 миллиарда рублей. В прошлом году он попал в рейтинг богатейших людей журнала Forbes. Сам депутат отмечает, что основную часть средств получил как индивидуальный предприниматель.