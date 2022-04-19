Председатель новосибирского Заксобрания Андрей Шимкив за год заработал 14 млн рублей

Депутаты Законодательного Собрания Новосибирской области отчитались о доходах в 2021 году. Декларации опубликованы на официальном сайте Заксобрания.
Председатель регионального Заксобрания Андрей Шимкив задекларировал доход в 14 960 626,67 миллионов рублей. Отмечается, что доход в 7 978 927,45 рублей председатель получил в связи со вступлением в права наследования.
Также у Андрея Шимкива есть три земельных участка, три жилых дома, квартира и одно нежилое помещение.
Напомним, депутат Законодательного Собрания Новосибирской области Павел Кива за 2021 год заработал 2,97 миллиарда рублей. В прошлом году он попал в рейтинг богатейших людей журнала Forbes. Сам депутат отмечает, что основную часть средств получил как индивидуальный предприниматель.