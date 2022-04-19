Председатель новосибирского Заксобрания Андрей Шимкив за год заработал 14 млн рублей

Председатель новосибирского Заксобрания Андрей Шимкив за год заработал 14 млн рублей
Председатель новосибирского Заксобрания Андрей Шимкив за год заработал 14 млн рублей
Сегодня, 12:28ПолитикаФото: Заксобрание НСО
Часть дохода председатель получил вступив в наследство.

Депутаты Законодательного Собрания Новосибирской области отчитались о доходах в 2021 году. Декларации опубликованы на официальном сайте Заксобрания.

Председатель регионального Заксобрания Андрей Шимкив задекларировал доход в 14 960 626,67 миллионов рублей. Отмечается, что доход в 7 978 927,45 рублей председатель получил в связи со вступлением в права наследования.

Также у Андрея Шимкива есть три земельных участка, три жилых дома, квартира и одно нежилое помещение.

Напомним, депутат Законодательного Собрания Новосибирской области Павел Кива за 2021 год заработал 2,97 миллиарда рублей. В прошлом году он попал в рейтинг богатейших людей журнала Forbes. Сам депутат отмечает, что основную часть средств получил как индивидуальный предприниматель.

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