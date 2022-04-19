Самые богатые и бедные депутаты Заксобрания Новосибирской области

Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области обнародовали доходы за 2021 год. Оказалось, что самым состоятельным стал Павел Кива («Единая Россия») с заработком в 2,9 миллиарда рублей.
Из декларации следует, что Павел Кива большую часть прибыли имеет с бизнеса, связанного с арендой, архитектурой, развлечениями. В его личной собственности находятся склад, два земельных участка, дом, снегоход, два снегоболотохода, квадроцикл, гидроцикл, погрузчик и автомобили «Лэнд-Ровер», «Рэндж-Ровер», ВАЗ 21093 и две «Тойоты-Камри».
Член партии «КПРФ» Николай Машкарин отчитался за доход в 132 миллиона рублей. Он является гендиректором стройфирмы АО «Астон.Стройтрест 43», а также учредителем управляющей компании «Фуд-Мастер» и ООО «Аксиома-Капитал». В декларации депутат указал квартиру и автомобили марок Jaguar S-type, Range Rover и Porsche Macan Turbo.
Также среди богачей оказался коммунист Сергей Кальченко с доходом в 97 миллионов рублей. На него записаны свыше 10 нежилых помещений, четыре земельных участка, квартира и автомобиль «Рэндж-Ровер».
Самый низкий доход задекларировали член фракции «Новые люди» Сергей Левшенков и единоросс Валентин Сичкарев. Первый за 2021 год заработал 78 тысяч рублей, при этом имея в собственности квартиру и автомобиль «Мердедес-Бенц Е200». Второй отчитался за 206 тысяч рублей. Сичкарев является директором и соучредителем строительной компании ООО «Восток-Запад» и сельскохозяйственной фирмы ООО «Сельзозпрод».
Председатель Заксобрания Новосибирской области Андрей Шимкив указал 15 миллионов рублей в декларации. Также отметил три дома и столько же земельных участков, квартиру и нежилое помещение в собственности.