Самые богатые и бедные депутаты Заксобрания Новосибирской области

Самый низкий доход задекларировали член фракции «Новые люди» Сергей Левшенков и единоросс Валентин Сичкарев. Первый за 2021 год заработал 78 тысяч рублей, при этом имея в собственности квартиру и автомобиль «Мердедес-Бенц Е200». Второй отчитался за 206 тысяч рублей. Сичкарев является директором и соучредителем строительной компании ООО «Восток-Запад» и сельскохозяйственной фирмы ООО «Сельзозпрод».