«Не дождетесь»: слухи о смерти Жириновского были сильно преувеличены СМИ

25 марта 2022 российские СМИ распространили не проверенные сообщения о смерти Жириновского.
В партии ЛДПР сделали заявление, что категорически опровергают ложь о смерти Владимира Жириновского.
«Это грязная провокация желтой прессы, которая вот уже 30 лет только и делает, что врёт о лидере ЛДПР. Буквально час назад врачи отправили Владимира Вольфовича на плановую процедуру. Его состояние стабильно. Никаких негативных перемен в его здоровье нет», - сообщили в пресс-службе ЛДПР.
Также отмечается, что будет подано заявление в Генпрокуратуру и готовятся иски против тех, кто распространил фейки о смерти.
Первая новость о смерти политического деятеля появилась в Telegram-канале «Mash», а многие издания подхватили инфоповод. Однако спустя несколько минут гибель Жириновского опроверг председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«Всех, кто переживает за здоровье Владимира Вольфовича Жириновского, хочу успокоить. Он жив. Состояние его действительно тяжёлое. Сегодня ему сделали КТ. Мы за него переживаем, врачи борются за него. Он сам большой молодец. Давайте пожелаем ему скорейшего выздоровления», - написал Володин в соцсетях.
Изначально смерть Владимира Жириновского подтвердил и сенатор Александр Пронюшкин, но после этого удалил свой пост и пообещал, что «виновные будут наказаны». Володин в свою очередь посоветовал сенатору сложить свои полномочия.
Минздрав России тоже сделал свое опровержение, заявив, что состояние главы партии ЛДПР оценивается, как стабильное, а врачи продолжают оказывать всю возможную медицинскую помощь.
После этого поспешил всех успокоить сын Жириновского Олег Эйдельштейн – он сказал, что его отец жив.
Напомним, что российский политик, председатель ЛДПР Владимир Жириновский в возрасте 76 лет в начале февраля попал в больницу с коронавирусом. Он легко перенес болезнь дома, но в скором времени начались осложнения, что привело к экстренной госпитализации. Врачи диагностировали у политика септический шок.