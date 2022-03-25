«Не дождетесь»: слухи о смерти Жириновского были сильно преувеличены СМИ

«Всех, кто переживает за здоровье Владимира Вольфовича Жириновского, хочу успокоить. Он жив. Состояние его действительно тяжёлое. Сегодня ему сделали КТ. Мы за него переживаем, врачи борются за него. Он сам большой молодец. Давайте пожелаем ему скорейшего выздоровления», - написал Володин в соцсетях.