Зелёные активисты протестует против строительства кампуса НГУ в Новосибирске

Зелёные активисты протестует против строительства кампуса НГУ в Новосибирске
Зелёные активисты протестует против строительства кампуса НГУ в Новосибирске
Вчера, 08:48ПолитикаФото: Издание "Родные берега"Плакат зеленых
Защитники леса протестуют против строительства нового кампуса НГУ в Академгородке Новосибирска. Первый пикет прошел в воскресенье, 24 июля у ДК «Академия» в Советском районе.

Как рассказали зеленый общественники изданию «Родные берега», пикетчики недовольны строительством кампуса НГУ, так как это приводит к уничтожению леса, а также «к уничтожению стратегически важных научных центров и угрожает технологическому суверенитету страны».

«Есть претензии к строительству «корпуса и биолаборатории института В. Зельмана, профессора, эмигрировавшего из СССР в США еще в 1975 году. По какой причине Минобрнауки РФ, власти НСО и ректор НГУ строят корпуса в его честь за счет рекреационных территорий Академгородка?», – рассказывают активисты.

В акции протеста поучаствовали 35 человек, однако половину из них разогнал сильный дождь. Всего пикетов будет шесть. Протесты у ДК «Академия» продлятся до 29 июля.

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