Дороги в Новосибирске проверят на разрушения до 1 апреля

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поручил специалистам Департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса до 1 апреля обследовать дороги города, которые на гарантии после ремонта.
В 2022 году проверят около 270 объектов общей площадью более 3 млн квадратных метров, которые находятся на гарантии в МКУ «Управление дорожного строительства».
Начальник учреждения Виктор Хихлов уточнил, что с 9 марта уже обследовали 59 объектов. По ним есть замечания, а основные – это разрушение верхнего слоя покрытия и покрытия возле колодцев, образование колейности.
Всего из проверенных объектов выявили около 2% разрушений. Подрядчикам направлены претензии на устранение дефектов.