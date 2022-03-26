Дороги в Новосибирске проверят на разрушения до 1 апреля

Дороги в Новосибирске проверят на разрушения до 1 апреля
Дороги в Новосибирске проверят на разрушения до 1 апреля
Сегодня, 11:44ПолитикаАлександр КондратьевФото: Медиахолдинг 1Mi
Планируется проверить около 270 объектов общей площадью более 3 млн кв.м.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поручил специалистам Департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса до 1 апреля обследовать дороги города, которые на гарантии после ремонта.

В 2022 году проверят около 270 объектов общей площадью более 3 млн квадратных метров, которые находятся на гарантии в МКУ «Управление дорожного строительства».

Начальник учреждения Виктор Хихлов уточнил, что с 9 марта уже обследовали 59 объектов. По ним есть замечания, а основные – это разрушение верхнего слоя покрытия и покрытия возле колодцев, образование колейности.

Всего из проверенных объектов выявили около 2% разрушений. Подрядчикам направлены претензии на устранение дефектов.

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