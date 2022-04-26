В Новосибирске началось благоустройство территории нового ЛДС

В Новосибирске началось благоустройство территории нового ЛДС
В Новосибирске началось благоустройство территории нового ЛДС
Сегодня, 20:49ПолитикаАлександр КондратьевФото: Правительство НСО
В самом ЛДС первый лед планируют залить уже до конца июля 2022 года

В Новосибирске начали благоустраивать территории нового ЛДС, а также возобновили работу в парке «Арена» в связи с потеплением на улице. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Травников.

«Сегодня организации, которые будут заниматься благоустройством, готовят подушку для укладки асфальта. Со всеми подрядчиками договорились, что работы будут продолжены и в выходные, и в праздничные дни, материалами и людьми все работы обеспечены, график будет выдерживаться», - сказал Травников.

Он отметил, что полным ходом также продолжаются работы и в самом ЛДС – там уже забетонировали основное ледовое поле, следующий этап работ – монтаж система хладоснабжения, а лед зальют до конца июля.

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