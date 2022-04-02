Свыше 1000 работников привлечены на строительство ЛДС в Новосибирске

Свыше 1000 работников привлечены на строительство ЛДС в Новосибирске
Свыше 1000 работников привлечены на строительство ЛДС в Новосибирске
Сегодня, 12:00ГородФото: сайт Правительства НСО
Сегодня 2 апреля строители готовы провести на объект холодную воду.

В Новосибирске на строительстве новой ледовой арены работают более 1000 человек, которые задействованы на разных направлениях. Увеличение числа рабочих позволяет выполнять множество работ разного профиля.

Во время выездного совещания губернатору Андрею Травникову сообщили о том, что 2 апреля на ЛДС проведут холодную воду. На сегодняшний день на объекте готовы центральный каркас и медиа-куб для трансляции будущих матчей.

Глава Новосибирской области отметил, что работы с электричеством, связью и водоснабжением планируют завершить в апреле. После начнётся подготовка к благоустройству территории.

Сейчас строители продолжают отделку помещений - укладывают плитку на пол. Следующий этап - установка дверей и лифтов. Уже 1 июля состоится первая заливка льда на большой арене.

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