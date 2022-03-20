На достройку нового ЛДС новосибирский губернатор Травников пригласил 500 рабочих

На достройку нового ЛДС новосибирский губернатор Травников дополнительно пригласил 500 рабочих. Такое объявление появилось на сайте правительства Новосибирска.
По словам Андрея Травникова, сейчас строительство ледовой арены полностью обеспечено материалами, необходимым оборудованием, а также лимитом финансирования. В данный момент на стройке не хватает рабочих рук.
«Фронтов работы очень много, поэтому приглашаю всех строителей Новосибирской области поработать на ледовой арене. ЛДС обеспечен устойчивым финансированием. На этот объект можно принять на работу еще около пятисот человек, здесь реальная работа и «живые» деньги», — отметил губернатор Новосибирской области.