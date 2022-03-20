На достройку нового ЛДС новосибирский губернатор Травников пригласил 500 рабочих

«Фронтов работы очень много, поэтому приглашаю всех строителей Новосибирской области поработать на ледовой арене. ЛДС обеспечен устойчивым финансированием. На этот объект можно принять на работу еще около пятисот человек, здесь реальная работа и «живые» деньги», — отметил губернатор Новосибирской области.