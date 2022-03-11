«Мы достроим ЛДС» - мэр Локоть заявил о создании антикризисного штаба в Новосибирске

«Мы построим ЛДС, мы запустим станцию метро «Спортивную» - все намеченные программы на этот год будут выполнены, комплекс ремонтных работ и ремонт дорожного покрытия», - заявил мэр Анатолий Локоть 11 марта 2022, комментируя журналистам задачи, для которых создан и работает антикризисный штаб города Новосибирска.
Задача оперативного штаба быстро принимать решения и применять антикризисные меры, чтобы городское хозяйство работало без сбоев. Устойчивую работу потребительского рынка: обеспечение продуктами питания и первой необходимости Анатолий Локоть назвал задачей №1.
В работу штаба будет входить мониторинг за бесперебойной работой транспорта и всех систем жизнеобеспечения жителей города.
Планируется контроль за работой строительной отрасли, как определяющей состояние экономики и развитие Новосибирска. Мэр пообещал мониторинг за стройплощадками, поставками стройматериалов и ценой квадратного метра.
Напомним, 9 марта было объявлено о создании оперативного штаба по стабильному функционированию экономики на уровне субъекта РФ – Новосибирской области. Правительство области рассчитывает, что штаб сможет минимизированы риски для экономики региона, возникшие из-за санкций. Штаб возглавил глава области Андрей Травников.