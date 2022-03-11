«Мы достроим ЛДС» - мэр Локоть заявил о создании антикризисного штаба в Новосибирске

«Мы достроим ЛДС» - мэр Локоть заявил о создании антикризисного штаба в Новосибирске
«Мы достроим ЛДС» - мэр Локоть заявил о создании антикризисного штаба в Новосибирске
Сегодня, 09:43ПолитикаФото: Страница Анатолия Локтя "ВКонтакте"
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть 11 марта 2022 сообщил о создании городского антикризисного штаба. Городской штаб появился вслед за региональным штабом по стабилизации экономики, который возглавил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

«Мы построим ЛДС, мы запустим станцию метро «Спортивную» - все намеченные программы на этот год будут выполнены, комплекс ремонтных работ и ремонт дорожного покрытия», - заявил мэр Анатолий Локоть 11 марта 2022, комментируя журналистам задачи, для которых создан и работает антикризисный штаб города Новосибирска.

Задача оперативного штаба быстро принимать решения и применять антикризисные меры, чтобы городское хозяйство работало без сбоев. Устойчивую работу потребительского рынка: обеспечение продуктами питания и первой необходимости Анатолий Локоть назвал задачей №1.

В работу штаба будет входить мониторинг за бесперебойной работой транспорта и всех систем жизнеобеспечения жителей города.

Планируется контроль за работой строительной отрасли, как определяющей состояние экономики и развитие Новосибирска. Мэр пообещал мониторинг за стройплощадками, поставками стройматериалов и ценой квадратного метра.

Напомним, 9 марта было объявлено о создании оперативного штаба по стабильному функционированию экономики на уровне субъекта РФ – Новосибирской области. Правительство области рассчитывает, что штаб сможет минимизированы риски для экономики региона, возникшие из-за санкций. Штаб возглавил глава области Андрей Травников.

Материалы по теме:
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© ATAS.INFO (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 290-52-20 , info@atas.info

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Регионы