«Мы достроим ЛДС» - мэр Локоть заявил о создании антикризисного штаба в Новосибирске

«Мы построим ЛДС, мы запустим станцию метро «Спортивную» - все намеченные программы на этот год будут выполнены, комплекс ремонтных работ и ремонт дорожного покрытия», - заявил мэр Анатолий Локоть 11 марта 2022, комментируя журналистам задачи, для которых создан и работает антикризисный штаб города Новосибирска.