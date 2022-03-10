Назван список иностранных компаний, которые могут национализировать за уход из России

«Мера это крайняя, но ударов в спину мы не потерпим, а наших людей — защитим. Это настоящая война, и уже не против России в целом, а против граждан», - так комментировал инициативу «Единой России» о национализации предприятий иностранных компаний, ушедших из страны после начала военной спецоперации на Украине секретарь генсовета партии Андрей Турчак.