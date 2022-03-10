Назван список иностранных компаний, которые могут национализировать за уход из России

Согласно проекту закона госкорпорации ВЭБ.РФ и Агентству по страхованию вкладов (АСВ) будет предоставлена возможность оперативно брать под контроль управление в уходящих компаниях, а затем переоформлять бизнес в новую организацию и продать с молотка на открытых торгах. Государство выкупит предприятие, если не найдется желающих, сообщает Interfax.
Национализация — это передача земли, предприятий, транспорта или другого имущества, принадлежащего частным лицам в собственность государства.
«Мера это крайняя, но ударов в спину мы не потерпим, а наших людей — защитим. Это настоящая война, и уже не против России в целом, а против граждан», - так комментировал инициативу «Единой России» о национализации предприятий иностранных компаний, ушедших из страны после начала военной спецоперации на Украине секретарь генсовета партии Андрей Турчак.
Организация «Общественная потребительская инициатива» направила в генпрокуратуру и правительство РФ список зарубежных компаний, которые подлежат национализации, по мнению общественников. О том, что в него попали всемирные бренды IKEA, Volkswagen, Apple, Shell, McDonald's, Porsche, Microsoft, Toyota, H&M, сообщил глава организации Олег Павлов.
Если иностранный бизнес не выполняет законодательство страны, он должен быть наказан. Так считает Президент «Опоры России» Александр Калинин.
Уход около 300 зарубежных компаний из страны грозит безработицей российским сотрудникам предприятий этих брендов. Национализация или внешнее управление помогут сохранить рабочие места россиян.
А чрезвычайные меры способны предостеречь руководство иностранных компаний, еще не присоединившихся к массовому исходу западного бизнеса из страны.
Инициативу единороссов о продаже или национализации предприятий, отказавшихся от работы в России уже согласовали в правительстве. «Для таких организаций предлагается вводить внешнее управление с последующей реализацией акций на торгах, а в случае провала последних — и с передачей пакетов на баланс РФ… Разработкой законопроекта, регламентирующего эту новую процедуру, уже занимается Минэкономики. Речь идет о введении внешнего управления в компаниях, в которых более 25% принадлежит иностранным юрлицам», - сообщал «Коммерсантъ».
Впрочем, такая мера несет в себе риск ответных шагов – конфискации активов России за рубежом.
9 марта, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле позиция по вопросу национализации еще не сформирована. Но в правительственном штабе прорабатываются все варианты ответа на санкции против России.
7 марта 2022 Правительство России уже обнародовало список 48 недружественных стран – чем это грозит государствам из списка, читайте в материале Atas.info.
9 марта в России прекращена продажа наличной иностранной валюты, банки прекратили выдавать евро с валютных счетов в России. Выдача средств с валютных счетов производится только в долларах США или рублях по курсу.