В Новосибирске начали монтаж многослойной кровли на новом ЛДС

В Новосибирске в ледовом дворце спорта начали монтаж стилобата (многослойной кровли). Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.
Основной блок кровельных работ для закрытия теплового контура был сделан еще в феврале. Это позволило запустить в здание арены отопление и начать отделочные работы. Теперь строители обустраивают инверсионную кровлю, которая необходима для эксплуатации здания.
Сама кровля состоит из нескольких слоев: гидроизоляции, теплоизоляции, пароизоляции и кровельное покрытие. Сейчас строители утепляют кровлю, наплавляют гидроизоляционный рулонный материал.
Помимо этого идет строительство станции метро «Спортивная». Там монтируется каркас фасада. Благодаря подсветке на перфорированных панелях, они создадут иллюзию трехмерного пространства.
Напомним, в Новосибирске на строительстве новой ледовой арены работают более 1000 человек, которые задействованы на разных направлениях. Увеличение числа рабочих позволяет выполнять множество работ разного профиля.