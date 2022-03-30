Отмена масочного режима в Новосибирске с 31 марта: постановление губернатора № 41

Отмена масочного режима в Новосибирске с 31 марта: постановление губернатора № 41
Отмена масочного режима в Новосибирске с 31 марта: постановление губернатора № 41
Сегодня, 16:01ПолитикаАлександр КондратьевФото: Медиахолдинг 1Mi
Масочный режим отменят в Новосибирске, но в некоторых местах он останется обязателен

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал постановление № 41, которое приводит масочный режим в рекомендательный характер.

Согласно документу, вносится изменение в постановление от 31.03.2020 №48 «Об отдельных ограничительных мерах, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения»:

  1. Гражданам, находящимся в Новосибирской области, рекомендовать пользоваться гигиеническими масками;
  2. В пункте 4 слова «гражданами» заменить словом «работниками».
Постановление губернатора Новосибирской области Андрея Травникова №41.
Фото:Atas.info

Напомним, что местным жителям будет рекомендовано соблюдать масочный режим в местах массового скопления людей. Обязанность носить маски останется для работников организаций, которые взаимодействуют с посетителям при оказании различных услуг.

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