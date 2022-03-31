Издание URA.RU подало в суд на итальянскую газету La Stampa за фейки

Издание URA.RU подало в суд на итальянскую газету La Stampa за фейки
Издание URA.RU подало в суд на итальянскую газету La Stampa за фейки
Сегодня, 13:03ПолитикаФото: La Stampa
Итальянское издание распространила на первой полосе своей газеты фейк о российской ракете, которая якобы упала на мирное население Украины. На достоверном фото - украинская ракета ударила по Донецку.

Информационное агентство URA.RU подает в суд на итальянское издание La Stampa за распространение фейков о российской спецоперации на Украине. Фотокорреспондент СМИ «URA» сделал снимок, на котором изображены последствия взрыва от украинской ракеты. Зарубежная газета позаимствовала фото и написала фейк о «бойне в Киеве», которую якобы устроила армия из России.

La Stampa – старейшая итальянская ежедневная газета, издающаяся в Турине, Италия. Она распространена как в Италии, так и в других европейских странах.

Редакция URA.RU подает на итальянскую газету в суд. Фотокорреспондент URA.RU Эдуард Корниенко 14 марта запечатлел последствия взрыва от украинской ракеты «Точка-У» в центре Донецка. В этой трагедии погибли 35 человек. Следом La Stampa разместила у себя фото на первой полосе, передав ложную информацию против российской армии.

Фейк на первой полосе итальянской газеты
Фото: La Stampa

«Процесс URA.RU против La Stampa будет беспрецедентным. Нам предстоит обратиться в другую юрисдикцию, итальянский суд. Сейчас юристы URA.RU готовят заявление», - заявило информационное агентство.

На фото изображены разрушения, работа спасателей, тела и горе людей. La Stampa опубликовала в своей газете снимок, на котором мужчина закрывает лицо руками, а рядом с ним лежат трупы, подписав, что это «Резня».

«Итальянская газета 16 марта опубликовала снимок URA.RU с заголовком La carneficina («Резня»). Подпись под фотографией из Донецка: «Вот так Киев сталкивается с финальной атакой российских войск»», - добавили в редакции.

Теперь URA.RU хочет добиться правды, а именно признания от зарубежного издания о распространении фейков. По словам редакции, этот снимок мог исказить представление информации у читателей La Stampa о происходящем на Украине.

Помимо этого, о фейке со стороны La Stampa писали открытое сообщение и итальянские журналисты Маурицио Бельпьетро и Анджело д’Орси.

«Первая полоса газеты, которой вы руководите, достигла дна журналистской непорядочности <…> Вольно или невольно вы подталкиваете нас к третьей мировой войне. История ничему вас не научила», - следует из письма.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал создание фейка, как чудовищный подлог. Также представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что дезинформация от La Stampa – это цинизм, который не останется незамеченным.

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