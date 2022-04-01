Мэрия Новосибирска выделит 2 млн рублей в поддержку участников спецоперации

Мэрия Новосибирска выделит 2 млн рублей в поддержку участников спецоперации
Мэрия Новосибирска выделит 2 млн рублей в поддержку участников спецоперации
Сегодня, 14:16ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
Эти деньги военные и их семьи смогут потратить на лекарства, реабилитацию и отдых в санатории.

В Новосибирске городские власти готовят финансовые меры поддержки военнослужащим, которые принимают участие в спецоперации. Об этом сообщает мэрия.

Из бюджета города выделят 2 миллиона рублей. Эти деньги военные и члены их семьи смогут направить на покупку лекарств, реабилитацию и другие нужды.

«Социальная поддержка касается решения проблем бытового, медицинского, лекарственного, санаторно-курортного и реабилитационного характера», - сказано в Telegram-канале мэрии Новосибирска.

Власти отметили, что за помощью следует обратится в администрацию района, где проживает семья. Также заявки принимаются в мэрии Новосибирска.

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