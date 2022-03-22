Во время спецоперации на Донбассе погиб 24-летний офицер из Новосибирской области

Во время спецоперации на Донбассе погиб 24-летний офицер из Новосибирской области
Во время спецоперации на Донбассе погиб 24-летний офицер из Новосибирской области
Сегодня, 08:42ОбществоФото: администрация города Искитима Новосибирской области
Информацию о гибели подтвердили глава города Искитима Сергей Завражин и военный комиссар военкомата Павел Дурандин.

При выполнении боевого задания в специальной операции на Донбассе погиб Ярослав Пономаренко. 24-летний офицер проживал в Новосибирской области.

Лейтенант родился 25 февраля в 1998 году. Он окончил школу №1 в Искитиме и поступил в Новосибирское высшее военное командное училище. После его окончания отправился на Украину.

«Он всегда был активистом, лидером и душой компании. Гибель Ярослава – это огромная потеря для семьи, города и целой страны. Администрация Искитима, Совет депутатов города и искитимский военный комиссариат выражают искренние слова соболезнования и сочувствия родным и близким. Светлая память о Ярославе навсегда останется в наших сердцах», - выразили соболезнования администрация города на официальном сайте.

Материалы по теме:
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 290-52-20 , [email protected]

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Регионы