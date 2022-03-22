Во время спецоперации на Донбассе погиб 24-летний офицер из Новосибирской области

При выполнении боевого задания в специальной операции на Донбассе погиб Ярослав Пономаренко. 24-летний офицер проживал в Новосибирской области.
Лейтенант родился 25 февраля в 1998 году. Он окончил школу №1 в Искитиме и поступил в Новосибирское высшее военное командное училище. После его окончания отправился на Украину.
«Он всегда был активистом, лидером и душой компании. Гибель Ярослава – это огромная потеря для семьи, города и целой страны. Администрация Искитима, Совет депутатов города и искитимский военный комиссариат выражают искренние слова соболезнования и сочувствия родным и близким. Светлая память о Ярославе навсегда останется в наших сердцах», - выразили соболезнования администрация города на официальном сайте.