Военнослужащий из Новосибирской области погиб на Украине

На Украине погиб 44-летний уроженец Новосибирской области Виктор Максимчук. Об этом сообщает администрация Колыванского района региона.

Известно, что военнослужащий скончался под Мариуполем 7 марта. Мужчина дослужился до звания майора. Максимчук родился в селе Пономарёвке Колыванского района, а последние годы жизни провёл в Краснодаре. Администрация и местные жители в социальных сетях приносят соболезнования родным и близким погибшего. «Скорбим вместе с вами!», - пишут сибиряки во «Вконтакте». По данным 93.RU, Виктора Максимчука похоронят в Горячем Ключе Краснодарского края 16 марта. У него остались жена, сын и внуки. Напомним, 11 марта в Новосибирской области прошла церемония прощания с 22-летним разведчиком, который погиб во время спецоперации на Украине.

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