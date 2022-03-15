Военнослужащий из Новосибирской области погиб на Украине

Военнослужащий из Новосибирской области погиб на Украине
Военнослужащий из Новосибирской области погиб на Украине
Сегодня, 13:24ПроисшествияФото: паблик "Администрация Колыванского района" во ВК

Военнослужащий из Новосибирской области погиб на Украине

На Украине погиб 44-летний уроженец Новосибирской области Виктор Максимчук. Об этом сообщает администрация Колыванского района региона.

Известно, что военнослужащий скончался под Мариуполем 7 марта. Мужчина дослужился до звания майора.

Максимчук родился в селе Пономарёвке Колыванского района, а последние годы жизни провёл в Краснодаре. Администрация и местные жители в социальных сетях приносят соболезнования родным и близким погибшего.

«Скорбим вместе с вами!», - пишут сибиряки во «Вконтакте».

По данным 93.RU, Виктора Максимчука похоронят в Горячем Ключе Краснодарского края 16 марта. У него остались жена, сын и внуки.

Напомним, 11 марта в Новосибирской области прошла церемония прощания с 22-летним разведчиком, который погиб во время спецоперации на Украине.

Материалы по теме:
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© ATAS.INFO (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 290-52-20 , info@atas.info

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Регионы