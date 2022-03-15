Военнослужащий из Новосибирской области погиб на Украине

Известно, что военнослужащий скончался под Мариуполем 7 марта. Мужчина дослужился до звания майора.
Максимчук родился в селе Пономарёвке Колыванского района, а последние годы жизни провёл в Краснодаре. Администрация и местные жители в социальных сетях приносят соболезнования родным и близким погибшего.
«Скорбим вместе с вами!», - пишут сибиряки во «Вконтакте».
По данным 93.RU, Виктора Максимчука похоронят в Горячем Ключе Краснодарского края 16 марта. У него остались жена, сын и внуки.
Напомним, 11 марта в Новосибирской области прошла церемония прощания с 22-летним разведчиком, который погиб во время спецоперации на Украине.