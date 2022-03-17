Уроженец Новосибирской области в 21-летнем возрасте погиб на Украине

Уроженец Тогучинского района Новосибирской области Егор Дмитриев в 21-летнем возрасте погиб во время выполнения военной спецоперации на Украине. Об этом сообщается на сайте районной администрации.
Молодому человеку должно было исполниться 22 года 6 мая 2022 года. Учился он в шахтинской средней школе до 9-го класса, а окончил её в 2016 году. Человек был отзывчивым и добрым.
Дмитриев после окончания школы учился в Новосибирском электромеханическом колледже, а в июле 2020 года его призвали на службу в армию. Спустя несколько месяцев он подписал контракт в городе Ишиме Тюменской области.
В социальной сети «ВКонтакте» у погибшего указано, что он был женат.
Напомним, что на Украине погиб также и 44-летний уроженец Новосибирской области Виктор Максимчук.