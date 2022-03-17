Уроженец Новосибирской области в 21-летнем возрасте погиб на Украине

Уроженец Новосибирской области в 21-летнем возрасте погиб на Украине
Уроженец Новосибирской области в 21-летнем возрасте погиб на Украине
Сегодня, 15:51ОбществоАлександр КондратьевФото: Администрация Тогучинского района
Военнослужащий из Тогучинского района Новосибирской области погиб на Украине

Уроженец Тогучинского района Новосибирской области Егор Дмитриев в 21-летнем возрасте погиб во время выполнения военной спецоперации на Украине. Об этом сообщается на сайте районной администрации.

Молодому человеку должно было исполниться 22 года 6 мая 2022 года. Учился он в шахтинской средней школе до 9-го класса, а окончил её в 2016 году. Человек был отзывчивым и добрым.

Дмитриев после окончания школы учился в Новосибирском электромеханическом колледже, а в июле 2020 года его призвали на службу в армию. Спустя несколько месяцев он подписал контракт в городе Ишиме Тюменской области.

В социальной сети «ВКонтакте» у погибшего указано, что он был женат.

Напомним, что на Украине погиб также и 44-летний уроженец Новосибирской области Виктор Максимчук.

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