Карта военной операции на Украине: последние новости на утро 17 марта 2022

Минобороны РФ опровергло нанесение удара по театру в центре Мариуполя российской авиацией. Идет эвакуация мирных жителей из города. К утру 17 марта 2022 известно о боях в Северодонецке и ударе высокоточным оружием по узлу связи в Виннице.

Силы ЛНР продолжают наступление в городе Северодонецк. Войска ДНР ведут бой в населенном пункте Марьинка. Высокоточным оружием большой дальности выведены из строя узлы связи и разведки в городе Винница сообщил на вечернем брифинге Минобороны РФ 16 марта 2022, официальный представитель Игорь Конашенков. Вооруженные силы РФ за сутки эвакуировали из Мариуполя по гуманитарным коридорам 31 367 мирных граждан, в том числе 89 иностранцев, сообщили в Минобороны России. Ранее Минобороны России опровергло нанесении авиационного удара по зданию драматического театра в блокированном Мариуполе. Ударов по наземным целям в городской черте Мариуполя российская авиация не выполняла. Здание театра в центре Мариуполя никогда в качестве цели для поражения не рассматривалось, с учетом потенциальной опасности для жизни мирных граждан. «По имеющимся достоверным данным, боевики националистического батальона «Азов» совершили новую кровавую провокацию, взорвав заминированное ими здание театра. Ранее от беженцев, выбравшихся из Мариуполя, было известно, что в здании театра нацисты батальона «Азов» могли удерживать мирных жителей в заложниках, используя верхние этажи в качестве огневых точек», - сообщает Минобороны РФ. Также Минобороны РФ заявляет, опровергает причастность российских военнослужащих к гибели в Чернигове мирных жителей. На видео, распространенном на украинских ресурсах указывалось, что все погибшие якобы стояли в очереди за хлебом. «В Чернигове российских военнослужащих не было, и нет. Все подразделения российских вооруженных сил находятся за пределами Чернигова, блокируя дороги, и никаких наступательных действий на город не ведут. На видеокадрах, тиражируемых украинскими пропагандистами, нет никаких следов от разрывов боеприпасов. Все окна в близлежащих зданиях целые. Никаких повреждений стен, других следов взрыва на земле нет. Таким образом, все погибшие люди, - жертвы террора украинских националистов или данные видеокадры, - очередная постановка СБУ». Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

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