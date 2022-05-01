Два пенсионера за день скончались от коронавируса в Новосибирской области

Оперативный штаб по региону сообщает о снижении заболеваемости коронавирусом. За день ковидом заболели 106 человек, а скончались - 2. К аппарату ИВЛ подключены 12 пациентов.

В Новосибирской области фиксируется заметное снижение заболеваемости и смертности коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба на 1 мая 2022 года. В воскресенье 1 мая, за последние сутки зафиксировано 106 новых случаев COVID-19. Отмечается, что в последний раз меньше 110 зараженных коронавирусом за день фиксировали лишь 17 июня 2021 года. «На утро 1 мая в регионе зарегистрировано 106 новых случаев коронавируса, всего 256 300. Заболели еще 18 детей, всего 38 029. Выздоровели 97 пациентов, всего 249 332», передают в оперштабе. С вирусом не справились два человека – мужчина в возрасте 69 лет и женщина в возрасте 70 лет. Общее количество умерших в регионе достигает 5 625 человек. В инфекционных больницах Новосибирской области с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него лежат 599 пациентов, в том числе 7 детей. В тяжелейшем состоянии находятся 70 зараженных. К системе ИВЛ подключены 12 пациентов.

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