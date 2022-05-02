Более 445 укусов клещей зафиксировано в Новосибирской области

С начала эпидемического сезона в поликлиники обратились 445 клещей после укусов клещей в Новосибирской области. Об этом сообщили в региональном подразделении Роспотребнадзора.
«За неделю с 20 по 26 апреля наибольшее число укусов клещей было зарегистрировано на территории Искитимского (45), Новосибирского (37), Мошковского (36) районов Новосибирской области; в городе Новосибирске – на территории Калининского (21), Октябрьского (16) и Заельцовского (16) районов», - говорится в сообщении ведомства.
Лабораторно исследовано на наличие возбудителя клещевого энцефалита и клещевого боррелиоза 324 клеща, из них один клещ дал положительный результат на наличие возбудителя клещевого энцефалита и 30 клещей дали положительный результат на наличие возбудителя клещевого боррелиоза.