С 1 мая в Новосибирске начнут обрабатывать парки от клещей

В Новосибирске с 1 мая начинается обработка парков и других общественных мест от клещей. Общая площадь обработки достигает 217 га. Об этом передают в пресс-службе мэрии Новосибирска.
Уточняется, что всего будут обработаны девять парков, среди которых: «Бугринская роща», «Первомайский», парк имени Кирова, «Сосновый бор», «Заельцовский», «Сад им. Дзержинского», Центральный парк и Михайловскую набережную.
Также противоклещевая обработка пройдет в зоопарке. На профилактические цели выделят 454 тысячи рублей. Кроме того, сотрудники «Горзеленхоз» обработают 37 озелененных территорий. На это выделят 63 тысячи рублей. Кладбища в канун Пасхи и других православных праздников также будут обработаны. Работы завершатся к 31 мая.
Напомним, уже восемь случаев укусов клещей зарегистрировали в Новосибирской области. Больше всего клещевых укусов зафиксировано в Октябрьском районе.