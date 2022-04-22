С 1 мая в Новосибирске начнут обрабатывать парки от клещей

С 1 мая в Новосибирске начнут обрабатывать парки от клещей
С 1 мая в Новосибирске начнут обрабатывать парки от клещей
Сегодня, 08:24ГородФото: Медиахолдинг1Mi
Всего будет обработано 9 парков и другие общественные территории.

В Новосибирске с 1 мая начинается обработка парков и других общественных мест от клещей. Общая площадь обработки достигает 217 га. Об этом передают в пресс-службе мэрии Новосибирска.

Уточняется, что всего будут обработаны девять парков, среди которых: «Бугринская роща», «Первомайский», парк имени Кирова, «Сосновый бор», «Заельцовский», «Сад им. Дзержинского», Центральный парк и Михайловскую набережную.

Также противоклещевая обработка пройдет в зоопарке. На профилактические цели выделят 454 тысячи рублей. Кроме того, сотрудники «Горзеленхоз» обработают 37 озелененных территорий. На это выделят 63 тысячи рублей. Кладбища в канун Пасхи и других православных праздников также будут обработаны. Работы завершатся к 31 мая.

Напомним, уже восемь случаев укусов клещей зарегистрировали в Новосибирской области. Больше всего клещевых укусов зафиксировано в Октябрьском районе.

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