С 1 мая в Новосибирске начнут обрабатывать парки от клещей

Также противоклещевая обработка пройдет в зоопарке. На профилактические цели выделят 454 тысячи рублей. Кроме того, сотрудники «Горзеленхоз» обработают 37 озелененных территорий. На это выделят 63 тысячи рублей. Кладбища в канун Пасхи и других православных праздников также будут обработаны. Работы завершатся к 31 мая.