Стало известно, где в Новосибирске пройдут следующие продовольственные ярмарки

Стало известно, где в Новосибирске пройдут следующие продовольственные ярмарки
Стало известно, где в Новосибирске пройдут следующие продовольственные ярмарки
Сегодня, 12:54ОбществоФото: Телеграм-канал Анатолия Локтя
Эти ярмарки достаточно востребованы среди жителей города.

В Новосибирске еженедельно проходят весенние ярмарки выходного дня. Там покупатели могут приобрести товары по низкой цене. Такая стоимость фиксируется за счет отсутствия арендной платы, коммунальных платежей и так далее. Новосибирские власти предоставляют продавцам землю бесплатно.

Мэр города Анатолий Локоть опубликовал в своем Телеграм-канале информацию, на каких улицах состоятся выходные ярмарки. Список мест, где пройдут следующий продовольственные ярмарки в Новосибирске с 9 по 10 апреля:

  • - 9 апреля, в субботу, с 10:00 до 16:00 по адресу ул. Первомайская, 39/3 (переходной мост).
  • - 10 апреля, в воскресенье, с 10:00 до 16:00 по адресу ул. Громова, 7 (магазин «Сибирь»).
  • - 10 апреля, в воскресенье, с 10:00 до 16:00 по адресу ул. Богдана Хмельницкого, 40 (ДК «Горького»).

Напомним, сегодня, 3 апреля новосибирцы стояли в очередях за продуктами на ярмарке на Маркса. По словам мэра Локтя, это доказывает, что такие формы торговли сейчас как никогда востребованы.

Одними из недочетов, как отметил градоначальник, стала теснота на площадке перед ГУМом. Поэтому уже для следующей ярмарки движение перекрою, что позволит избежать толкучки.

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