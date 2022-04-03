Стало известно, где в Новосибирске пройдут следующие продовольственные ярмарки

В Новосибирске еженедельно проходят весенние ярмарки выходного дня. Там покупатели могут приобрести товары по низкой цене. Такая стоимость фиксируется за счет отсутствия арендной платы, коммунальных платежей и так далее. Новосибирские власти предоставляют продавцам землю бесплатно.
Мэр города Анатолий Локоть опубликовал в своем Телеграм-канале информацию, на каких улицах состоятся выходные ярмарки. Список мест, где пройдут следующий продовольственные ярмарки в Новосибирске с 9 по 10 апреля:
Напомним, сегодня, 3 апреля новосибирцы стояли в очередях за продуктами на ярмарке на Маркса. По словам мэра Локтя, это доказывает, что такие формы торговли сейчас как никогда востребованы.
Одними из недочетов, как отметил градоначальник, стала теснота на площадке перед ГУМом. Поэтому уже для следующей ярмарки движение перекрою, что позволит избежать толкучки.